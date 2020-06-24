شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 57 صالون حلاقة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
ونتج عن الزيارات إغلاق 51 صالون حلاقة رجالي لمخالفتهم للبروتوكولات والإجراءات الوقائية المنصوص عليها للحد من انتشار فيروس كورونا ، كما تم إنذار مركزين للتجميل النسائي لوجود بعض المخالفات الصحية البسيطة .
كما نفذت بلدية محافظة النعيرية 54 زيارة تفتيشية لصالونات الحلاقة الرجالية نتج عنها 6 صالونات للحلاقة وذلك لمخالفتهم للبروتوكولات والإجراءات الوقائية المنصوص عليها للحد من انتشار فيروس كورونا .
وتسعى الأمانة لتكثيف زياراتها التفتيشية والرقابية بهدف رفع المستوى الصحي وتثقيف العاملين والتأكد من تطبيق البروتوكولات والإجراءات والوقائية المعتمدة.
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