شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 57 صالون حلاقة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

نفذت أمانة الشرقية خلال الأيام السابقة 670 زيارة تفتيشية لصالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية في محافظة الخبر .

ونتج عن الزيارات إغلاق 51 صالون حلاقة رجالي لمخالفتهم للبروتوكولات والإجراءات الوقائية المنصوص عليها للحد من انتشار فيروس كورونا ، كما تم إنذار مركزين للتجميل النسائي لوجود بعض المخالفات الصحية البسيطة .

كما نفذت بلدية محافظة النعيرية 54 زيارة تفتيشية لصالونات الحلاقة الرجالية نتج عنها 6 صالونات للحلاقة وذلك لمخالفتهم للبروتوكولات والإجراءات الوقائية المنصوص عليها للحد من انتشار فيروس كورونا .

وتسعى الأمانة لتكثيف زياراتها التفتيشية والرقابية بهدف رفع المستوى الصحي وتثقيف العاملين والتأكد من تطبيق البروتوكولات والإجراءات والوقائية المعتمدة.