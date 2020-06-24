شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث أوجه التعاون مع سفيري روسيا وموريشيوس والان نبدء بالتفاصيل
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان وزارة الخارجية بالرياض اليوم، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف ، سفير جمهورية موريشيوس لدى المملكة شوكت سودهن.
وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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