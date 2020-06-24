إغلاق ٩ صوالين حلاقة مخالفة بالمجاردة

2020-06-24

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - المجاردة

تسببت مخالفة الإجراءات الوقائية في إغلاق 9 صوالين حلاقة في المجاردة.

جاء ذلك ضمن الجولات الرقابية التي نفذتها بلدية محافظة المجاردة ممثلة في إدارة صحة البيئة على عدد من صوالين الحلاقة بالمحافظة؛ وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

مخالفات صوالين الحلاقة

وأوضح رئيس بلدية محافظة المجاردة عايض بن إبراهيم المحجاني أن هذه الجولات أسفرت عن إغلاق ٩ صوالين تهاونت في تطبيق الإجراءات الاحترازية ومصادرة ١٦ كجم من أدوات الحلاقة.

استمرار الجولات الرقابية

وأكد المحجاني على استمرار الجولات الرقابية على صوالين الحلاقة مشددًا على ضرورة التقيد بالتعليمات وعدم التردد في الإبلاغ على الرقم ٩٤٠ حال وجود أية ملاحظات.

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بروتوكولات صالونات الحلاقة

وتواجه أية صوالين مخالفة عقوبات صارمة حيث كانت وزارة التجارة أصدرت بيانًا تفصيليًّا، عبر حسابها الرسمي في تويتر، نشرت فيه أهم وأبرز بروتوكولات محلات الحلاقة الرجالية، وتضمنت هذه البروتوكولات، والتي يبدأ العمل بها ابتداءً من يوم الأحد الماضي ما يلي:

عدم دخول من هم أقل من 7 سنوات وإغلاق محلات حلاقة الأطفال.

حث العملاء على جلب أدوات الحلاقة الشخصية الخاصة بهم.

يجب إلغاء جميع خدمات المساج في محلات الحلاقة في ظل الظروف الراهنة إلى إشعار آخر.

منع تقديم المشروبات والاقتصار على المياه.

يفضل الحجز المسبق.

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