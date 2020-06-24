15 إصابة جديدة بـ كورونا في جازان والإجمالي 1932

2020-06-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

ارتفعت حصيلة كورونا في جازان اليوم 15 حالة بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق المملكة.

توزيع حالات كورونا في جازان

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 6 مدن، حيث سجلت جازان إصابتين، والعارضة 5 إصابات، وأبو عريش 4 إصابات، والطوال إصابتين، وصبيا إصابة واحدة، وفيفاء إصابة واحدة.

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إجمالي حالات كورونا في جازان

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 1932 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 1482 حالة، وبلغ عدد الوفيات 22 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 428 حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 3123 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 167267 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 112797 حالة، وبلغ عدد الوفيات 1387 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 53083 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 2129 حالة.

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