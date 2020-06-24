تسجيل 65 حالة كورونا في منطقة الباحة

2020-06-24

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء تسجيل 56 حالة كورونا في منطقة الباحة ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة 517 حالة.

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توزيع حالات كورونا الجديدة بمنطقة الباحة

وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن مدينة الباحة سجلت ٢٢ إصابة، ومحافظة بلجرشي سجلت ١٥ إصابة، ومحافظة المخواة سجلت ٩ إصابات، ومحافظة المندق سجلت ٥ إصابات، فيما سجلت كل من محافظة قلوة، ومحافظة العقيق إصابتين؛ وتم رصد حالة واحدة في محافظة القرى.

إجمالي حالات كورونا في منطقة الباحة

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة الباحة حتى اليوم ٥١٧ إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي ٢٧٨ حالة، وبلغ عدد الوفيات ٤ حالات، بينما بلغ عدد الحالات النشطة ٢٣٥ حالة.

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