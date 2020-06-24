صندوق النقد الدولي يتنبأ بركود عالمي أعمق من التوقعات السابقة

2020-06-24

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي الذي دمره فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، متوقعًا ركودًا أعمق بكثير وانتعاشًا أبطأ مما كان متوقعًا قبل شهرين فقط.

وقال الصندوق اليوم الأربعاء إنه يتوقع الآن أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4.9% هذا العام، وهو ما يزيد عن نسبة 3% التي كانت متوقعة في أبريل الماضي، وبالنسبة لعام 2021، توقع الصندوق نموًا بنسبة 5.4% منخفضًا من 5.8%.

وفسر صندوق النقد الدولي أن تشاؤمه المتزايد يعكس ندوبًا من صدمة الاقتصاد العالمي بسبب فترة الإغلاق التي شهدتها دول العالم السابقة نتيجة لتفشي الوباء، ذلك بالإضافة إلى استمرار إجراءات الابتعاد الاجتماعي وتدابير السلامة الأخرى. وقال صندوق النقد الدولي إنه بالنسبة للدول التي تكافح للسيطرة على انتشار الفيروس، فإن استمرار فرض الحظر سيؤثر على النمو الاقتصادي.

وبحسب وكالة بلومبرغ، أضاف النقد الدولي أن انتشار الوباء بلا هوادة عزز من استمرارية حدوث العواقب السلبية لفترة أطول والتي شملت سبل العيش والأمن الوظيفي.

وقال الصندوق إن توقعاته الجديدة خاضعة للمراجعة اعتمادًا على طول مدة الوباء وحالات الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي وقدرة العمال النازحين على العثور على وظائف.

أرقام صندوق النقد الدولي:

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وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8 % في عام 2020، مقارنة بالتوقعات السابقة بنسبة 5.9%.

وقال الصندوق إن منطقة اليورو ستنكمش على الأرجح بنسبة 10.2% في عام 2020 وستتحقق نموًا 6% في عام 2021.

وستشهد الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية انكماشًا بنسبة 3% مقارنة بتوقعات 1% في أبريل.

وقال الصندوق إن الهند شهدت أكبر تراجع بين أكبر الاقتصادات من توقعات أبريل، مع توقع انكماش 4.5% مقارنة بالتوقعات السابقة التي أفادت بتحقيق نمو قدره 1.9%.

ومن المتوقع أن ينكمش أكبر اقتصادين في أمريكا اللاتينية، البرازيل والمكسيك، بنسبة 9.1% و 10.5% على التوالي.

وقال الصندوق إن حجم التجارة العالمية في السلع والخدمات قد يتراجع على الأرجح بنسبة 11.9% هذا العام.

أكبر ثلاثة اقتصادات في أوروبا تدخل حالة ركود

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