المغامسي : ” نكحتُ النساء حتى لا أفرّقُ بين امرأة وحائط”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 24 يونيو 2020 04:16 مساءً - أثار الداعية السعودي المعروف الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء سابقًا، الغضب بين متابعيه عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”.

ونشر “المغامسي” أقوالًا نسبها إلى سيدنا معاوية بن أبي سفيان، الأمر الذي أغضب البعض وأكد أنها مقتسبة من كتاب مشبوه لا يليف به الاستناد عليه.

وكتب صالح المغامسي عبر حسابه على “تويتر”، “: قال معاوية – : نكحتُ النساء حتى لا أفرّقُ بين امرأة وحائط . وأكلتُ الطعام حتى لا أجد ما استمرؤهُ .وشربتُ الأشربةَ حتى رجعتُ إلى الماء . وركبتُ المطايا حتى رجعتُ إلى نعلي . فما بقيَ ماتتوقُ إليه نفسي من اللذات إلا محادثة أخٍ كريم” .

وعلق أحد متابعيه بالقول :” للاسف .. مصدر تلك الكلمات هو كتاب المستطرف في كل فن مستظرف وقد تكلم اهل العلم والاختصاص عن هذا الكتاب الوضيع واغلبه يتكلم عن الفواحش وينقل الاشعار الهابطة والركيكة وينسبها لعدة شخصيات تاريخية زورا وبهتانا”.

وقال آخر :” امثال لايعتد بها ولاتلاءم زماننا”، وعلق آخر :” هل تعتقد شيخنا الفاضل أن مثل هذا الكلام يصدر عن سيدنا معاوية رضي الله عنه وهو من هو عقلا وعفة ووقارا!!”، وعلقت متابعة مستنكرة بالقول :” لا يكون حسابك مخترق يا شيخ”.