محمد بن مسعود - الدمام - أكدت التضامن مع المملكة في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية لمدينة الرياض أمس. ودعت الخارجية اللبنانية في بيان اليوم، المليشيا الارهابية "إلى عدم التعرض للمدنيين"، عادة " هذه العمليات الإرهابية انتهاكاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية وتعطيلاً للجهود الرامية لتحقيق السلام"، مؤكدة "تضامن لبنان حكومة وشعباً مع المملكة العربية السعودية في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها". "الخارجية اللبنانية": استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية للرياض انتهاك لكل الأعراف والمواثيق الدولية وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-24 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية لمدينة الرياض أمس. ودعت الخارجية اللبنانية في بيان اليوم، المليشيا الارهابية "إلى عدم التعرض للمدنيين"، عادة " هذه العمليات الإرهابية انتهاكاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية وتعطيلاً للجهود الرامية لتحقيق السلام"، مؤكدة "تضامن لبنان حكومة وشعباً مع المملكة العربية السعودية في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها". Advertisements 24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441 04:53 PM أكدت التضامن مع المملكة في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها أكدت التضامن مع المملكة في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية لمدينة الرياض أمس. ودعت الخارجية اللبنانية في بيان اليوم، المليشيا الارهابية "إلى عدم التعرض للمدنيين"، عادة " هذه العمليات الإرهابية انتهاكاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية وتعطيلاً للجهود الرامية لتحقيق السلام"، مؤكدة "تضامن لبنان حكومة وشعباً مع المملكة العربية السعودية في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها". ، "الخارجية اللبنانية": استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية للرياض انتهاك لكل الأعراف والمواثيق الدولية ،

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