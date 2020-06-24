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محمد بن مسعود - الدمام - قلد مدير شرطة رنية العميد ياسر بن عيضه الحمياني، مدير شرطة الغافة عايض بن محمد البقمي، رتبته الجديدة "مقدم"، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته.
وهنأ العميد "الحمياني" المقدم "البقمي" بهذه المناسبة؛ متمنيًا له التوفيق والسداد، وأن تكون الثقة الملكية حافزًا له لبذل الغالي والنفيس لخدمة الدين، ثم المليك والوطن في مجال عمله.
وعبر المقدم "البقمي" عن سعادته وفخره بهذه الترقية، مؤكدًا أنها تمثل حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء، خدمة للدين ثم الملك والوطن.
مدير شرطة "رنية" يقلد "البقمي" رتبة "مقدم"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-24
قلد مدير شرطة رنية العميد ياسر بن عيضه الحمياني، مدير شرطة الغافة عايض بن محمد البقمي، رتبته الجديدة "مقدم"، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته.
وهنأ العميد "الحمياني" المقدم "البقمي" بهذه المناسبة؛ متمنيًا له التوفيق والسداد، وأن تكون الثقة الملكية حافزًا له لبذل الغالي والنفيس لخدمة الدين، ثم المليك والوطن في مجال عمله.
وعبر المقدم "البقمي" عن سعادته وفخره بهذه الترقية، مؤكدًا أنها تمثل حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء، خدمة للدين ثم الملك والوطن.
24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
04:47 PM
قلد مدير شرطة رنية العميد ياسر بن عيضه الحمياني، مدير شرطة الغافة عايض بن محمد البقمي، رتبته الجديدة "مقدم"، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته.
وهنأ العميد "الحمياني" المقدم "البقمي" بهذه المناسبة؛ متمنيًا له التوفيق والسداد، وأن تكون الثقة الملكية حافزًا له لبذل الغالي والنفيس لخدمة الدين، ثم المليك والوطن في مجال عمله.
وعبر المقدم "البقمي" عن سعادته وفخره بهذه الترقية، مؤكدًا أنها تمثل حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء، خدمة للدين ثم الملك والوطن.
، مدير شرطة "رنية" يقلد "البقمي" رتبة "مقدم" ،
المصدر : الخليج 365
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