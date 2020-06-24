، شاهد.. كيف أزالت "البيئة" الرسوبيات ببركة حرة البقوم بتربة ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتخزين كمية من المياه تتجاوز ٣٢ ألف متر مكعب

كثفت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في مكتبها بمحافظة تربة، الجهود الميدانية المبذولة في تنفيذ مهامها اليومية لخدمة المواطنين على أكمل وجه؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة الحريصة على خدمة المواطن بكل يسر وسهولة بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المتبعة.

وأسهمت الجهود الميدانية في تنظيف وإزالة الرسوبيات من بركة حرة البقوم؛ حيث تتم الاستفادة من هذه البركة بتخزين كمية من المياه تتجاوز ٣٢ ألف متر مكعب وسط حرة البقوم لسكان ومراعي تلك المنطقة.

وتشير التفاصيل التي حصلت عليها "الخليج 365" إلى أن هذه البركة بطول ١٣٠م وعرض ٥٠م؛ وأن حرة البقوم هي حرة معظمها مكون من لابة خفيفة فاتحة اللون، وتمثل الجزء الأكبر من الحرة الواقعة ما بين وادي تربة غرباً ووادي رنية شرقاً وطريق رنية الخرمة شمالاً وطريق الفيل الذي أنشأه أبرهة الحبشي جنوباً، وسميت قديماً بحرة نجد أو حرة بني هلال.