، "مشعل بن ماجد" يطلع على آلية تفعيل التعليم "عن بعد" بـجامعة جدة ،

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استقبل محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، في مكتبه، اليوم، رئيس جامعة جدة، د. عدنان الحميدان.
واطلع المحافظ خلال اللقاء على آلية تفعيل التعليم "عن بعد"، والأرقام التي تحققت لاستمرار العملية التعليمية بنجاح في الجامعة.
كما اطلع على تقرير "المخيم الصيفي الإلكتروني 2020" ضمن مبادرة "جامعة بلا أسوار" والذي اشتمل على 72 دورة تدريبية، بالتوافق مع منظومة مجتمع الاقتصاد المعرفي، امتد نطاقها إقليمياً وعالمياً من خلال برنامج تسويقي معد لذلك، أثمر عن تسجيل أكثر من ستة آلاف متدرب من 146 دولة بمختلف القارات.
واستعرض "الحميدان" مع المحافظ، مراحل العملية التعليمية من الفصل الصيفي الحالي.
وقدم رئيس جامعة جدة، الشكر لمحافظ جدة، على متابعته ودعمه المستمر لمختلف برامج الجامعة، مؤكداً تسخير جميع إمكاناتها لخدمة طلابها وطالباتها والتسهيل عليهم، بما يضمن استكمال مسيرتهم التعليمية عبر منظومة متكاملة ومتقدمة تحقق متطلبات مهارات المستقبل واحتياجات سوق العمل.
"مشعل بن ماجد" يطلع على آلية تفعيل التعليم "عن بعد" بـجامعة جدةعبدالله الراجحي الخليج 365 2020-06-24
استقبل محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، في مكتبه، اليوم، رئيس جامعة جدة، د. عدنان الحميدان.
واطلع المحافظ خلال اللقاء على آلية تفعيل التعليم "عن بعد"، والأرقام التي تحققت لاستمرار العملية التعليمية بنجاح في الجامعة.
كما اطلع على تقرير "المخيم الصيفي الإلكتروني 2020" ضمن مبادرة "جامعة بلا أسوار" والذي اشتمل على 72 دورة تدريبية، بالتوافق مع منظومة مجتمع الاقتصاد المعرفي، امتد نطاقها إقليمياً وعالمياً من خلال برنامج تسويقي معد لذلك، أثمر عن تسجيل أكثر من ستة آلاف متدرب من 146 دولة بمختلف القارات.
واستعرض "الحميدان" مع المحافظ، مراحل العملية التعليمية من الفصل الصيفي الحالي.
وقدم رئيس جامعة جدة، الشكر لمحافظ جدة، على متابعته ودعمه المستمر لمختلف برامج الجامعة، مؤكداً تسخير جميع إمكاناتها لخدمة طلابها وطالباتها والتسهيل عليهم، بما يضمن استكمال مسيرتهم التعليمية عبر منظومة متكاملة ومتقدمة تحقق متطلبات مهارات المستقبل واحتياجات سوق العمل.
24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
04:45 PM
خلال لقائه "الحميدان".. استعراض مراحل العملية التعليمية بالفصل الصيفي الحالي
استقبل محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، في مكتبه، اليوم، رئيس جامعة جدة، د. عدنان الحميدان.
واطلع المحافظ خلال اللقاء على آلية تفعيل التعليم "عن بعد"، والأرقام التي تحققت لاستمرار العملية التعليمية بنجاح في الجامعة.
كما اطلع على تقرير "المخيم الصيفي الإلكتروني 2020" ضمن مبادرة "جامعة بلا أسوار" والذي اشتمل على 72 دورة تدريبية، بالتوافق مع منظومة مجتمع الاقتصاد المعرفي، امتد نطاقها إقليمياً وعالمياً من خلال برنامج تسويقي معد لذلك، أثمر عن تسجيل أكثر من ستة آلاف متدرب من 146 دولة بمختلف القارات.
واستعرض "الحميدان" مع المحافظ، مراحل العملية التعليمية من الفصل الصيفي الحالي.
وقدم رئيس جامعة جدة، الشكر لمحافظ جدة، على متابعته ودعمه المستمر لمختلف برامج الجامعة، مؤكداً تسخير جميع إمكاناتها لخدمة طلابها وطالباتها والتسهيل عليهم، بما يضمن استكمال مسيرتهم التعليمية عبر منظومة متكاملة ومتقدمة تحقق متطلبات مهارات المستقبل واحتياجات سوق العمل.
، "مشعل بن ماجد" يطلع على آلية تفعيل التعليم "عن بعد" بـجامعة جدة ،
المصدر : الخليج 365
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