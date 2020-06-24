شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. تصميم رائع لمطار "أمالا" الدولي بمحمية الأمير محمد بن سلمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت شركة "أمالا" في مقطع فيديو عن بعض التفاصيل المتعلقة بمطار "أمالا" الدولي بمحمية الأمير محمد بن سلمان.
وأظهر المقطع التصميم الرائع للمطار من الخارج، والذى يبدو على شكل نجمة في الصحراء، كما أظهر تصميم المطار من الداخل.
يذكر أن مطار أمالا يعد من المشروعات التى أطلقها صندوق الاستثمارات العامة، ليصبح وجهة عالمية في قطاع السياحة الفاخرة.
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