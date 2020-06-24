شكرا لمتابعة خبر عن إصابة 5 أسر بكورونا بسبب مجلس عزاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت مصادر اليوم الأربعاء إصابة 5 أسر في المملكة بفيروس كشفت مصادر اليوم الأربعاء إصابة 5 أسر في المملكة بفيروس كورونا المستجد بعد إقامة مجلس عزاء . وأكدت أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات وقائية كالتباعد كما قام الحضور بالمصافحة ما أسفر عن انتقال العدوى ، فيما يرقد بعض المصابين في العناية المركزة لحالتهم الحرجة .

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