صورة نادرة لخادم الحرمين يتوسط الأمير مشهور والأمير ممدوح

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت صورة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وهو يتوسط إخوانه. كشفت صورة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وهو يتوسط إخوانه. وظهر على يمينه الأمــير مـشهور بن عبدالعزيز؛ والأمير ممدوح بن عبدالعزيز - حفظهما الله.

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