اخبار السعوديه

النيابة العامة تأمر بالقبض على مواطن أساء لمسؤول وقبيلة في عسير

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة تأمر بالقبض على مواطن أساء لمسؤول وقبيلة في عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

أمرت النيابة العامة بالقبض على مواطن بعد إساءته لفظياً لمسؤول في منطقة عسير وإحدى القبائل عبر أحد تطبيقات مواقع التواصل الإجتماعي .

وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن المصلحة العامة تقتضي محاسبة المخطئ وفقاً للمادتين ( ١٥ ، ١٧ ) من نظام الإجراءات الجزائية ، وذلك بعدما حاول التأثير على النسيج المجتمعي وتلاحمه ،فضلاً عن إساءته لمسؤول بما يتعارض مع تعاليم الإسلام السمحة .

وأهابت النيابة العامة بالجميع بعد المساس بالثوابت الوطنية والمحافظة على وحدة الصف مع متابعة ورصد كل سلوك من شأنه مخالفة ذلك .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة تأمر بالقبض على مواطن أساء لمسؤول وقبيلة في عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا