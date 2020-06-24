شكرا لمتابعة خبر عن المرور: تطبيق أوقات منع دخول الشاحنات الأحد القادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قررت الإدارة العامة للمرور عودة تطبيق أوقات المنع للشاحنات في كل مدن المملكة بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق 1441/11/07 هـ.
وقال حساب الإدارة عبر "تويتر" بأنه بناءً على توجيهات وزارة الداخلية وبالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل، فقد تم تمديد ساعات دخول الشاحنات إلى المدن والخروج منها مراعاة للظروف الراهنة اعتبارًا من مساء الجمعة الموافق 1441/7/25هـ، وبما لا يؤثر على الحركة المرورية.
وتابع الحساب بأن العودة إلى تطبيق أوقات المنع في كل المدن بعد انتهاء الحالة.
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