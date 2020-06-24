بالفيديو.. سلاح الجو السعودي قوة جبارة الأول في الشرق الأوسط والـ 12 عالميا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):يحتل سلاح الجو السعودي المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والـ 12 عالمياً بين القوى الجوية الأفضل في العالم.
وتمتلك منظومة الدفاع الجوي السعودي 849طائرة منها 244مقاتلة ، و325طائرة هجومية ، إذ يعد سلاح الجو السعودي الـ9 عالمياً في القوى الهجومية ، وفقاً لـ " الإخبارية" .
كما يمتلك 198 طائرة من طراز SA / S / F-15C ، الأولي شرق أوسطياً .
ويمتاز سلاح الجو السعودي كذلك بـ" الباتريوت " "دقة التدمير " ، وهو منظومة دفاع متطورة لمواجهة الأهداف المعادية ، ويعترض الصواريخ الباليستية في مرحلة الهبوط ، ومضاد للطائراتوالصواريخ الباليستية ، وهي توضع على مسافة 20 كم على المنطقة المطلوب حمايتها .
كما تتمكن مركبة الردار من رصد 50 هدف في وقت واحد ، بينما تستقبل غرفة التحكم الإشارات وتقيم الخطر .
أما الصواريخ فتحلق على ارتفاع 24 كم ، وتفوق سرعتها سرعة الصوت " 6 آلاف كم / الساعة ، ويصل مدى الصاروخ إلى 70 كم .
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