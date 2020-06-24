إجمالي الوفيات 1387.. وزارة الصحة: تسجيل 3123 إصابة جديدة بكورونا

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 167267، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 112797، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1387 حالة، وتم تسجيل 41 حالة وفاة، و2912 حالة تعافٍ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأصدرت وزارة الصحة، في وقت سابق، دليلًا إرشاديًّا حول كيفية حماية الإنسان نفسه من فيروس كورونا الجديد «كوفيد-19»، وذلك عند الخروج من المنزل والذهاب إلى العمل والمسجد أو زيارة كبار السن أو الذهاب إلى التسوّق وغيرها، وتناول الدليل توصيات عامة تضمنت تجنب الآخرين والاتصال في الرقم 937 عند مخالطة حالة أو ظهور أعراض، ومنها الكحة والحرارة وضيق في التنفس، إضافة إلى أهمية لبس الكمامة القماشية والحرص على نظافة اليدين وغسلهما بالماء والصابون لمدة 40 ثانية أو استخدام معقم اليدين.



وتضمنت التوصيات أيضًا عدم المصافحة والعناق، وتجنّب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين، إلى جانب الالتزام بآداب السعال والعطاس وذلك بتغطية الفم والأنف بالمنديل والتخلص منه مباشرة أو بباطن المرفق ثم غسل اليدين، وكذلك ترك مسافة آمنة بينك وبين الآخرين لا تقل عن مترين، والابتعاد عن التجمّعات، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الغير.

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واستعرض الدليل الخطوات المطلوب الالتزام فيها عند الخروج من المنزل، وكذلك عند الذهاب إلى المسجد، كما تضمن الدليل إرشادات عدة عند الذهاب إلى العمل، فيما قدّم الدليل نصائح عند الذهاب إلى التسوق، وكذلك نصائح متعلقة بالسفر، وتضمن الإجراءات المطلوب اتخاذها عند استخدام سيارات الأجرة والحافلات، في حين أكد الدليل على الالتزام في المنزل بعدد من الإجراءات الاحترازية، كما شرح الدليل طريقة تسلم الطلبات عند التوصيل، وأوضح الدليل الخطوات الواجب إتباعها من قبل الفئات الأكثر خطورة بعد التعرّض للإصابة، كما اشتمل الدليل على خطوات العناية بالأطفال في هذه الجائحة.



إلى ذلك، أوضحت وزارة الصحة، في وقت سابق، خطوات حصر المخالطين لشخص جاءت نتيجة مسحة كورونا له إيجابية؛ حيث تتم عدة إجراءات في مثل هذه الحالات تتضمن إرسال رسالة إلى الشخص لإبلاغه بأن النتيجة «إيجابية»، ويوجد بالرسالة رابط للتسجيل في تطبيق «تطمن»، ومن خلال التطبيق، تتم كتابة أسماء المخالطين الذين سيتم التواصل معهم، ويتم الاطمئنان على الحالة ومدى تطور الأعراض، كما أن الصحة العامة بالمنطقة تتواصل مع المصاب والمخالطين له، وتوجههم إلى الفحص والاطمئنان عليهم.



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