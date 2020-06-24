المرور: عودة تطبيق أوقات منع دخول الشاحنات في جميع المدن

ابتداءً من يوم الأحد المقبل..
أعلن المرور السعودي عودة تطبيق أوقات المنع للشاحنات في كل مدن المملكة بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق 1441/11/07 هـ.
يُشار إلى أن وزارة الداخلية قد وجهت في وقت سابق بتمديد ساعات دخول الشاحنات إلى المدن والخروج منها مراعاة للظروف الراهنة، وقال حساب الإدارة العامة للمرور في موقع التواصل (تويتر) بناءً على توجيهات وزارة الداخلية وبالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل، فقد تم تمديد ساعات دخول الشاحنات إلى المدن والخروج منها مراعاة للظروف الراهنة اعتبارًا من مساء الجمعة الموافق 1441/7/25هـ، وبما لا يؤثر على الحركة المرورية، على أن تتم العودة إلى تطبيق أوقات المنع في كل المدن بعد انتهاء الحالة.
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