بالصور.. تفاصيل زيارة أمير الجوف لأمانة المنطقة

زار الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم الأربعاء، أمانة منطقة الجوف، وكان في استقباله لدى وصوله مبنى الأمانة أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان، ووكلاء الأمين.

وفور وصوله تم عرض فيلم مرئي عن جهود أمانة منطقة الجوف وبلدياتها التابعة خلال فترة الجائحة؛ إذ جرى تنفيذ 47 ألفًا و765 جولة رقابية صحية، بجانب رصد 2279 مخالفة، ومصادرة 26 ألفًا و511 كجم من المواد المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر.

وأوضح العرض أن الأمانة وبلدياتها قامت خلال فترة الجائحة بتطهير 32 ألفًا و411 موقعًا، وتعقيم وتطهير 178 ألفًا و999 آلية ومعدة وحاوية، وتنفيذ 5 آلاف و466 جولة للإصحاح البيئي ، ورفع 114 ألفًا و569 طنًّا من النفايات.

بعد ذلك جرى استعراض الخدمات الإلكترونية الرقمية ممثلة في خدمة الرقابة الميدانية التي تحقق الأهداف الوطنية للارتقاء بالمستوى الرقابي للخدمات البلدية، وتساهم في تحسين جودة الحياة في مدينة سكاكا، تماشيًا مع مبادرات التحول البلدي المنبثقة من برنامج تحقيق رؤية المملكة 2030 ورفع مستويات التزام أصحاب المنشآت والمحلات التجارية بالاشتراطات الخاصة والعامة لممارسة الأنشطة؛ حيث تم إصدار 1144 شهادة صحية إلكترونية، وإنجاز 95% من المعاملات إلكترونيًّا.

بعد ذلك توجه أمير الجوف إلى غرفة العمليات التي وجه قبل أيام باستمرار عملها، وتختص بسكن العمالة الوافدة؛ حيث قدم أمين منطقة الجوف شرحًا موجزًت عن الأعمال التي تقوم بها الأمانة والبلديات التابعة لها خلال جائحة كورونا، والجهود المبذولة من أجل مكافحة الفيروس والحد من انتشاره؛ إذ جرى تنفيذ 50 جولة لمساكن العمالة الوافدة وتحرير 103 مخالفات تكدس بمساكن العمال، فيما تم تسكين 1013 من العمالة بمساكن مؤقتة وحصر جميع بياناتهم ومواقعهم، وتوزيع 35 ألف كمامة قماشية في الأسواق والأماكن العامة ومساكن العمالة، و5 آلاف علبة معقم، و100 ألف منشور توعوي.

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ونقل أمير الجوف خلال لقائه أمين المنطقة ووكلاء ومنسوبي الأمانة، تحيات وشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله– لجميع العاملين في القطاع البلدي وما بذلوه ويبذلونه من جهود خلال هذه الجائحة والتدابير التي تم اتخاذها، وتعاونهم مع منظومة الجهات ذات العلاقة لمكافحة هذا الوباء من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين في المملكة، داعيًا الله –عز وجل– أن يجنب بلادنا كل مكروه ويدفع هذا الوباء عن الجميع.

من جانبه، عبر أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان عن اعتزازه بزيارة أمير منطقة الجوف ولقاء منسوبي الأمانة والاستماع لكلماته الداعمة والمحفزة على مزيد من العطاء، والاستعداد للمرحلة القادمة للحفاظ على سلامة الجميع، ولمواصلة التنمية في بلادنا الغالية.

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