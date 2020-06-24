عبر أبشر.. شروط إصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيًّا

يتصدَّرها سداد المخالفات المرورية
أوضحت منصة أبشر 6 شروط تخص تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيًّا للعامل عبر حساب المستفيد في المنصة.
وأكدت منصة أبشر، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن شروط استخراج تأشيرة الخروج النهائي تشمل:
1- سداد جميع المخالفات المرورية.
2- ألا توجد مخالفات سابقة لإلغاء التأشيرات.
3- الوجود داخل المملكة العربية السعودية.
4- سريان صلاحية الإقامة وجواز السفر.
5- ألا يكون لديه مركبة مسجلة في النظام.
6- عدم وجود تأشيرة سارية.
وكانت المديرية العامة للجوازات، أوضحت عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أن إذا تم إصدار تأشيرة خروج نهائي لرب الأسرة، فإنها تشمل التابعين والمرافقين على سجل المستفيد.
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