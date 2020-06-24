6 خطوات لتعديل إقرار ضريبة الدخل بعد موافقة مجلس الوزراء

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، خطوات الاستفادة من خدمة تعديل إقرارات ضريبة الدخل بعد تقديمها.

وأضافت الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر موقعها الإلكتروني، أن خدمة تعديل إقرار ضريبة الدخل تتطلب تعديل البيانات المالية في الإقرار مع ذكر الأسباب.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه يمكن تعديل إقرار ضريبة الدخل بعد تقديمه من خلال:

1- تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية لهيئة الزكاة والدخل.

2- أدخل الرقم المميز وكلمة المرور ثم الضغط على الدخول، وبعد إدخال رمز التحقق اضغط على (تقديم).

3- الضغط على أيقونة إقرارات من خلال تبويب الزكاة وضريبة الدخل.

4- اختر الإقرار المراد تعديله ثم اضغط على (تعديل).

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5- قم بتعبئة الحقول المراد تعديلها ثم النقر على (تقديم) بعد التعهد بالموافقة.

6- ستصلك رسالة بالتفاصيل بعد التعديل، كما يمكنك تحميل الفاتورة.

وكان مجلس الوزراء أقر، أمس الثلاثاء، تعديل الفقرة (أ) من المادة الثانية من نظام ضريبة الدخل، وهي متعلقة بالأشخاص الخاضعين للضريبة، وتتضمن :شركة الأموال المقيمة عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص غير السعوديين، وكذلك الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية.

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