بالصور.. شفاعة أمير جازان تعتق رقبة توفيق المالكي من القصاص

أثمرت جهود أمير منطقة جازان، محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، رئيس اللجنة المركزية لإصلاح ذات البين، عن عتق رقبة المواطن توفيق حسين المالكي «سعودي الجنسية» من القصاص بعد تنازل ذوي المقتول عماد عبدالله المالكي «سعودي الجنسية» عن دم ابنهم لوجه الله تعالى.

تمت ذلك بجهود متواصلة من لجنة أصلاح ذات البين، ومحافظ الداير، نايف بن ناصر بن لبده، وعددا من مشايخ وأهالي المحافظة؛ للسعي إلى الإصلاح والتوفيق بين أسرتي الجاني والمجني عليه.

وكان أمير منطقة جازان قد استقبل في مكتبه بديوان الإمارة أولياء الدم الذين قدموا تنازلهم وذوي القتيل عماد عبدالله المالكي عن المطالبة بالقصاص إثر قتل المجني عليه من الجاني توفيق حسين المالكي النزيل بالسجن العام بمدينة جازان.

Advertisements

وكانت المحكمة قد نظرت جريمة القتل؛ بسبب خلاف خاص نشب بينهما، وتم التنازل ابتغاء ثواب الله عز وجل ثم استجابة لشفاعة أمير المنطقة ونائبه، وأعرب أمير جازان عن شكره لأسرة وذوي القتيل وأولياء الدم على تجاوبهم ونبلهم وكرمهم بعتق رقبة الجاني احتسابًا لرضا المولى وتقربًا إليه جل وعلا، داعيًّا الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، مؤكدًا عمق الترابط بين أبناء القبائل بالمملكة.

كما ثمّن أمير جازان كذلك تبرع أحد أبناء القبيلة بكليته لأحد مرضى الكلى مساهمة منه في هذا العمل الإنساني النبيل، داعيًّا الله عز وجل أن يتم عليه الصحة والعافية، وأن يكتب ذلك في موازين حسناته، مشيدًا بدور محافظ ومشايخ وأعيان قبائل الداير بالسعي الدؤوب؛ لإنهاء الخلافات والصلح بين أسرتي الجاني والمجني عليه.

وقدم مشايخ وأهالي وذوو القتيل خالص شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة جازان على حسن الاستقبال لهم مقدرين شفاعته، ونائبه، وعلى جهودهما وما قدموه من مساعي للإصلاح بن الأسرتين للعفو عن قاتل ابنهم.