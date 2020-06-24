وزارة العدل: 11 خطوة للاستفادة من «التقاضي الإلكتروني» في القضايا التجارية

أوضحت وزارة العدل طريقة الاستفادة من خدمة «التقاضي الإلكتروني للقضايا التجارية»، التي تمكن أطراف الدعوى من تبادل المذكرات والردود على أسئلة الدائرة القضائية، دون الحاجة إلى زيارة المحكمة؛ وذلك عبر بوابة «ناجز» التابعة للوزارة.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة العدل، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو يوضح الخطوات اللازمة للاستفادة من الخدمة، وجاءت كالآتي:

1- التوجه إلى بوابة ناجز.

2- اختيار خدمات القضاء الإداري.

3- تسجيل الدخول.

4- اختيار خدمة «التقاضي الإلكتروني».

5- اختيار بدء الخدمة.

6- الموافقة على الإقرار.

7- لتبادل المذكرات اختيار «المذكرات».

8- اختيار «بيانات المذكرة».

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9- إدخال ملخص ومحتوى المذكرة والمرفقات ووصفها ثم حفظ وإضافة.

10- للرد على المرافعة الكتابية اختيار «المرافعة الكتابية».

11- توجد 3 أنواع من الرسائل: (لا يمكن تعديل الرد بعد الإرسال):

أ- رسالة توجيهية لا تتطلب ردًّا.

ب- سؤال يتطلب ردًّا كتابيًّا.

#شرح_خدمة_عدلية |

تعرّف على كيفية الاستفادة من خدمة " التقاضي الإلكتروني للقضايا التجارية" التي تمكن أطراف الدعوى من تبادل المذكرات والردود على أسئلة الدائرة القضائية من خلال التوجه لناجز https://t.co/KkPiDn7UkR -خدمات القضاء التجاري- دون الحاجة إلى زيارة المحكمة.#ناجز_يغنيك pic.twitter.com/th47fKF97N — العدل.. عن بعد (@MojKsa) June 24, 2020

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