«ساما» تعلن مواعيد عمل البنوك والمصارف ومراكز التحويل في عيد الأضحى

حددت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، مواعيد عمل البنوك والمصارف ومراكز التحويل المالية والنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة «سريع» خلال إجازة عيد الأضحى للعام الجاري 1441هـ، وذلك استنادًا إلى المادة (السادسة عشرة) من نظام مراقبة البنوك في شأن تحديد أيام عطلات البنوك وساعات العمل فيها، وقرار مجلس الوزراء القاضي بالتأكيد على أن المؤسسة هي الجهة المختصة نظامًا، بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة ومراقبتها والإشراف عليها.

وأوضحت المؤسسة عبر موقعها الرسمي أن بداية إجازة عيد الأضحى المبارك للبنوك والمصارف ومراكز التحويل المالية بنهاية عمل يوم الثلاثاء (7/12/1441هـ) الموافق (28/7/2020م)، على أن تستأنف أعمالها يوم الأربعاء (15/12/1441هـ) الموافق (5/8/2020م).

وأكدت أنه يجب على البنوك ومراكز التحويل فتح عدد من فروعها في الأماكن التي تستدعي الحاجة التعامل معها للعمل في فترات معينة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وإبلاغ المؤسسة بأسماء هذه الفروع ومواعيد عملها، والإعلان عن ذلك بالوسائل المناسبة.

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وبيّنت مؤسسة النقد أن عمل النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة «سريع» ينتهي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بنهاية عمل يوم الأربعاء (8/12/1441هـ) الموافق (29/7/2020م)، على أن يعود للعمل يوم الإثنين (13/12/1441هـ) الموافق (3/8/2020م)، مع التنبيه بأن غرف المقاصة ستعمل بالتوافق مع ساعات وأيام عمل نظام سريع.

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