«الجوازات»: تحدد خطوات حجز المواعيد الإلكترونية بدون التسجيل في «أبشر»

أعلنت مديرية الجوازات خطوات حجز المواعيد الإلكترونية لمراجعة إدارات الجوازات عند الضرورة بمختلف مناطق المملكة دون الحاجة إلى التسجيل في منصة أبشر

وتضمنت خطوات حجز المواعيد الإلكترونية، الضغط على أيقونة المواعيد الخاصة بالجوازات الموجودة على الصفحة الرئيسية، وتعبئة البيانات بدقة، ثم الضغط على أيقونة التحقق من البیانات، ثم اختيار جوازات المنطقة المطلوبة، وتحديد الفرع، ثم تحديد نوع الخدمة المطلوبة، وأخيرًا اختيار وقت المراجعة من جدول المواعيد.

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من جانبه دعا المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات النقيب ناصر العتيبي، المواطنين والمقيمين للاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية المتاحة عبر منصتي أبشر ومقيم.

وأشار إلى أنه إذا تعذر تنفيذ الخدمة إلكترونيًّا، يتم توثيق الملاحظة وإرسال طلب تنفيذ الخدمة عبر خدمة «الرسائل والطلبات» المتاحة من خلال منصة أبشر، لتفادي الوقوع في الغرامات المترتبة على التأخير. وعند تعذر تنفيذ الطلب والحاجة لمراجعة إدارات الجوازات، يتم تسجيل «موعد إلكتروني» عن طريق خدمة المواعيد الإلكترونية بمنصة «أبشر» لمراجعة مقار إدارات الجوازات، مع ضرورة التقيد التام أثناء الزيارة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.

وأكد النقيب العتيبي لجميع المستفيدين من خدمات الجوازات التي تقتضي الحاجة مراجعتهم إدارات وشعب الجوازات؛ ضرورة الالتزام والتقيد بالتعليمات الصحية والتدابير الوقائية الصادرة من الجهات المختصة باستخدام الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، والحفاظ على مسافات التباعد الجسدي داخل مقار الجوازات طوال فترة المراجعة.