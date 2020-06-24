السعودية اليوم / الإيسيسكو تنظم يوم غد لقاءً افتراضياً رفيع المستوى حول الصحة النفسية وتعزيز الصمود خلال الأزمات



الرباط 03 ذو القعدة 1441 هـ موافق 24 يونيو 2020 م واس

تعقد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- غداً لقاءً افتراضياً رفيع المستوى حول الصحة النفسية للمواطنين، وتعزيز قدرتهم على الصمود خلال الأزمات وحالات الضعف.

وأوضح بيان صادر عن المنظمة اليوم، أن هذا اللقاء الذي سيحضره فخامة رئيس جمهورية بوركينافاسو روش مارك كريستيان كابورى كضيف شرف، ومجموعة من الخبراء في ميدان الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، سيناقش برامج المنظمات الدولية المتعلقة بالصحة النفسية والآفاق المتاحة لها، وتبادل الخبرات الميدانية حول تأثير الأزمات على الصحة النفسية وآليات الدعم النفسي والاجتماعي المبتكرة لمعالجتها، ثم العنف المبني على النوع والصحة العقلية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها المنظمة ضمن "مبادرة المجتمعات التي نريد"، التي أطلقتها لنشر المعرفة وتنفيذ برامج مبتكرة تسهم في بناء مجتمعات تتمتع بمقومات الصحة والسلامة، وتكون قادرة على الصمود أمام الأزمات.

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15:54ت م

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