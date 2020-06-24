السعودية اليوم / مدير تعليم عنيزة يتفقد عددًا من المدارس استعداداً للعام الدراسي المقبل



عنيزة 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

تفقد مدير التعليم بمحافظة عنيزة خالد بن جايز الحربي أمس، عدداً من المدارس التي استعيدت من الشؤون البلدية بعد الاستفادة منها في جهود القطاع الصحي والبلدي في محاربة الوسائل المؤدية لانتشار فيروس

كما زار الحربي يرافقه عدد من قيادات التعليم بالمحافظة، مستودعات التعليم للاطلاع على المسارات العملية لاستلام المقررات الدراسية الجديدة، التي يقوم عليها عدد من الجهات المختصة في الإدارة، لترتيب عملية وصولها المبكر للمعلمين والمعلمات وطلبة التعليم العام، وذلك لضمان تحقيق انطلاقة تعليمية مواكبة لما يقدم من دعم مستمر لجهود التعليم.

// انتهى //

15:36ت م

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عنيزة 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واستفقد مدير التعليم بمحافظة عنيزة خالد بن جايز الحربي أمس، عدداً من المدارس التي استعيدت من الشؤون البلدية بعد الاستفادة منها في جهود القطاع الصحي والبلدي في محاربة الوسائل المؤدية لانتشار فيروس كورونا ، حيث اطلع خلال الزيارة على جاهزية هذه المدارس وتعقيمها وتهيئتها لاستقبال الطلبة والطواقم التعليمية والإدارية مع انطلاق العام الدراسي القادم - بإذن الله - .كما زار الحربي يرافقه عدد من قيادات التعليم بالمحافظة، مستودعات التعليم للاطلاع على المسارات العملية لاستلام المقررات الدراسية الجديدة، التي يقوم عليها عدد من الجهات المختصة في الإدارة، لترتيب عملية وصولها المبكر للمعلمين والمعلمات وطلبة التعليم العام، وذلك لضمان تحقيق انطلاقة تعليمية مواكبة لما يقدم من دعم مستمر لجهود التعليم.// انتهى //15:36ت م0155

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