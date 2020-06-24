السعودية اليوم / الكلية التقنية بجازان تبدأ القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي غداً



جيزان 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

تبدأ الكلية التقنية للبنين بجازان غداً ، استقبال طلبات القبول في برامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول لعام 1442هـ ، عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني : https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/

وأوضح عميد الكلية موسى بن حمد الأمير ، أن التقديم سيستمر حتى اليوم السابع عشر من شهر ذي القعدة الحالي، في تخصصات القوى الكهربائية ، والإنتاج الميكانيكي ، و الدعم الفني ، والآلات الكهربائية ، والبرمجيات ، و إدارة مكتبية ، و ميكانيكا السيارات ، و الشبكات ، و حماية البيئة .

وبين أن التقديم على برنامج اللغة الإنجليزية المكثف لخريجي الكليات التقنية سيبدأ يوم الخميس وينتهي في ٢٥ من الشهر الجاري، داعياً الراغبين في التقديم إلى زيارة الموقع الرسمي للمؤسسة للحصول على المزيد من المعلومات والشروط والمزايا.

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15:35ت م

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