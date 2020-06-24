السعودية اليوم / السفير السحلي يجتمع بنائب وزير الخارجية التركماني



عشق أباد 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

اجتمع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان خالد بن فيصل السحلي اليوم, مع معالي نائب وزير الخارجية التركماني بردي ماتييف، ومدير إدارة الشرق الأوسط بالوزارة ميريت إلياسوف، وذلك بمقر وزارة الخارجية التركمانية.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة لمناقشة وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

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15:35ت م

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