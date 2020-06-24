السعودية اليوم / أمانة المنطقة الشرقية تواصل الزيارة التفتيشية لصالونات حلاقة رجالية ومراكز تجميل نسائية



الدمام 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

نفذت أمانة الشرقية خلال الأيام السابقة 670 زيارة تفتيشية لصالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية في محافظة الخبر .

ونتج عن الزيارات إغلاق 51 صالون حلاقة رجالي لمخالفتهم للبروتوكولات والإجراءات الوقائية المنصوص عليها للحد من انتشار فيروس

كما نفذت بلدية محافظة النعيرية 54 زيارة تفتيشية لصالونات الحلاقة الرجالية نتج عنها 6 صالونات للحلاقة وذلك لمخالفتهم للبروتوكولات والإجراءات الوقائية المنصوص عليها للحد من انتشار فيروس كورونا .

وتسعى الأمانة لتكثيف زياراتها التفتيشية والرقابية بهدف رفع المستوى الصحي وتثقيف العاملين والتأكد من تطبيق البروتوكولات والإجراءات والوقائية المعتمدة.

// انتهى //

15:35ت م

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الدمام 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسنفذت أمانة الشرقية خلال الأيام السابقة 670 زيارة تفتيشية لصالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية في محافظة الخبر .ونتج عن الزيارات إغلاق 51 صالون حلاقة رجالي لمخالفتهم للبروتوكولات والإجراءات الوقائية المنصوص عليها للحد من انتشار فيروس كورونا ، كما تم إنذار مركزين للتجميل النسائي لوجود بعض المخالفات الصحية البسيطة .كما نفذت بلدية محافظة النعيرية 54 زيارة تفتيشية لصالونات الحلاقة الرجالية نتج عنها 6 صالونات للحلاقة وذلك لمخالفتهم للبروتوكولات والإجراءات الوقائية المنصوص عليها للحد من انتشار فيروس كورونا .وتسعى الأمانة لتكثيف زياراتها التفتيشية والرقابية بهدف رفع المستوى الصحي وتثقيف العاملين والتأكد من تطبيق البروتوكولات والإجراءات والوقائية المعتمدة.// انتهى //15:35ت م0150

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