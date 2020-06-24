السعودية اليوم / مفتي السعودية اليوم ماليزيا: قرار إقامة الحج لعدد محدود هذا العام يأتي لمصلحة الأمة الإسلامية



الرياض 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

أكد مفتي عام مملكة ماليزيا الاتحادية الدكتور ذوالكفل محمد بكري، أن قرار المملكة إقامة فريضة الحج هذا العام بعدد محدود للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة بسبب جائحة

وأشاد بكري بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية

// انتهى //

15:34ت م

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الرياض 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسأكد مفتي عام مملكة ماليزيا الاتحادية الدكتور ذوالكفل محمد بكري، أن قرار المملكة إقامة فريضة الحج هذا العام بعدد محدود للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة بسبب جائحة كورونا ، يؤكد حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وحكومة المملكة بمصلحة الأمة الإسلامية والمسلمين في جميع أنحاء العالم، وخاصة فيما يتعلق بأداء مناسك الحج هذا العام.وأشاد بكري بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة، وما تقوم به من إجراءات وقائية واحترازية لحماية حجاج بيت الله الحرام من الإصابة بفيروس كورونا.// انتهى //15:34ت م0148

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