السعودية اليوم / هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تُثري الباحثين بسلسلة لقاءات علمية في الجيولوجيا عبر الاتصال المرئي



جدة 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

تواصل هيئة المساحة الجيولوجية

ومن بين اللقاءات التي تُقيمها الهيئة غداً ، محاضرتين الأولى بعنوان"global mapeer " ، يٌقدّمها عضو فريق مبادة البرنامج فهد مصلح الحربي ، والثانية بعنوان "مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي ومشاريعها" ، يقدمها قائد مبادرة البرنامج الدكتور وديع أحمد قشقري ، من الساعة الـ8 -10.15 مساءً .

وأفاد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل ، أن الهيئة تقدم المحاضرات العلمية التي تُثري مدارك المهتمين والباحثين ، بهدف تبادل الخبرات العلمية بين المختصين من أجل الخروج بتوصيات علمية تخدم الجيولوجيا بشكل عام والاستثمار التعديني في السعودية ، مشيراً إلى أنه تم تقديم عدة محاضرة فنية مهمة عن الجيولوجية التركيبية والصخور الرسوبية ، والتشوه القصي ، والصهارة ، والصخور النارية ، وكذلك إدارة الأزمات والكوارث ، وأيضًا استخدامات الاستشعار عن بعد في الجيولوجيا والعديد من المحاضرات الجيواوجية المفيدة.

وأكد أبا الخيل ، أن الهيئة بصدد نشر التوصيات الفنية عقب الانتهاء من هذا التجمع الدولي الذي حظي باهتمام وحضور كبير من عدة دول عربية وأجنبية .

// انتهى //

15:34ت م

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جدة 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واستواصل هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ، تنظيم البرامج الفنية في مجال علوم الأرض برعاية مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي ، التي يقدمها نخبة من المتخصصين من الهيئة ، وكلية علوم الأرض - عبر الاتصال المرئي -.ومن بين اللقاءات التي تُقيمها الهيئة غداً ، محاضرتين الأولى بعنوان"global mapeer " ، يٌقدّمها عضو فريق مبادة البرنامج فهد مصلح الحربي ، والثانية بعنوان "مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي ومشاريعها" ، يقدمها قائد مبادرة البرنامج الدكتور وديع أحمد قشقري ، من الساعة الـ8 -10.15 مساءً .وأفاد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل ، أن الهيئة تقدم المحاضرات العلمية التي تُثري مدارك المهتمين والباحثين ، بهدف تبادل الخبرات العلمية بين المختصين من أجل الخروج بتوصيات علمية تخدم الجيولوجيا بشكل عام والاستثمار التعديني في السعودية ، مشيراً إلى أنه تم تقديم عدة محاضرة فنية مهمة عن الجيولوجية التركيبية والصخور الرسوبية ، والتشوه القصي ، والصهارة ، والصخور النارية ، وكذلك إدارة الأزمات والكوارث ، وأيضًا استخدامات الاستشعار عن بعد في الجيولوجيا والعديد من المحاضرات الجيواوجية المفيدة.وأكد أبا الخيل ، أن الهيئة بصدد نشر التوصيات الفنية عقب الانتهاء من هذا التجمع الدولي الذي حظي باهتمام وحضور كبير من عدة دول عربية وأجنبية .// انتهى //15:34ت م0147

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