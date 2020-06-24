السعودية اليوم / " البيئة " بمحافظة العقيق تضبط 16 طناً من الحطب وطنان من الفحم



الباحة 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

ضبطت الفرق الميدانية في وزارة البيئة والمياه والزراعة في محافظة العقيق بمنطقة الباحة أكثر من 16 طناً من الحطب المحلي المحظور بيعه, وطنان من الفحم.

وبين مدير مكتب الزراعة بالعقيق المهندس جمعان بن عبدالله الغامدي أن فرق الوزارة الميدانية ضبطت خلال العام الماضي العديد من المخالفين بالتعاون مع الدوريات الأمنية، حيث تم إيقاع العقوبات بحقهم وفق نظام "المراعي والغابات".

ودعا المهندس الغامدي الجميع إلى التعاون مع المكتب والإبلاغ عن المخالفين، وشراء بدائل الحطب المحلي الأخرى للمحافظة على الغطاء النباتي في المملكة.

ونوه المهتم بالبيئة عبدالله بن سفر الرفاعي على ضرورة تضافر الجهود لمكافحة التصحر، والمحافظة على أراضي المراعي والغابات، وتنميتها ومنع الرعي الجائر والاحتطاب فيها، الذي يؤدي إلى تدهور الغطاء النباتي من الأشجار والنباتات البرية، التي تتسبب بأضرار كثيرة منها زيادة التلوث، والتأثير في السياحة البيئية، وفقدان الحياة البرية، لافتاً إلى أهمية تفعيل الدور المناط بوسائل الإعلام المختلفة في إظهار أهميّة الشجرة والبيئة بشكل عام للحفاظ عليها، والحد من الأضرار السلبية الناتجة عن التصرفات الخاطئة من قبل بعض المواطنين.

وأشار الرفاعي إلى الأهمية البالغة في الحفاظ على البيئة وتنميتها والإبقاء على مكوّنات الحياة البيئية، حيث لوحظ مؤخراً انتشار ظاهرة الاحتطاب الجائر, التي شكّلت إحدى الظواهر السلبية التي يجب التخلّص منها، مما يدعو إلى سرعة تفاعل الجهات المسؤولة مع هذه التجاوزات، ومنع أي مخالفات تحدث من أي فرد كان وذلك اتباعاً للأنظمة والتعليمات.

// انتهى //

15:32ت م

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