السعودية اليوم / المنظمة العربية للسياحة تُشيد بقرار المملكة الحكيم إقامة الحج بأعداد محدودة



جدة 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

أشادت المنظمة العربية للسياحة، بقرار المملكة العربية

وأوضحت المنظمة في بيانها، أن هذا القرار حكيم وصائب، حيث يؤكد حرص المملكة على راحة وسلامة ضيوف بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف من خلال إقامة شعيرة الحج بشكل آمن صحياً، وبما يحقق الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الحجاج وحمايتهم من مخاطر جائحة

ورفع معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر آل فهيد، شكره لقيادة المملكة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ، على ما يوليانه من رعاية واهتمام لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف ، وتأمين سلامتهم ، مثمناً الجهود المميزة التي تبذلها وزارة الحج ووزارة الصحة لخدمة ضيوف الرحمن مع الحفاظ على سلامتهم .

// انتهى //

15:30ت م

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جدة 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسأشادت المنظمة العربية للسياحة، بقرار المملكة العربية السعودية إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج للمواطنين ولمختلف الجنسيات من داخل المملكة.وأوضحت المنظمة في بيانها، أن هذا القرار حكيم وصائب، حيث يؤكد حرص المملكة على راحة وسلامة ضيوف بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف من خلال إقامة شعيرة الحج بشكل آمن صحياً، وبما يحقق الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الحجاج وحمايتهم من مخاطر جائحة كورونا ، وتحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية ، وكذلك تأمين عودتهم بسلامة إلى أسرهم.ورفع معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر آل فهيد، شكره لقيادة المملكة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ، على ما يوليانه من رعاية واهتمام لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف ، وتأمين سلامتهم ، مثمناً الجهود المميزة التي تبذلها وزارة الحج ووزارة الصحة لخدمة ضيوف الرحمن مع الحفاظ على سلامتهم .// انتهى //15:30ت م0144

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