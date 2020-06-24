السعودية اليوم / رئيس بلدية القطيف يتفقد مشروع إنشاء طريق شمال الناصرة



القطيف 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

تفقد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، يوم أمس ، مشروع إنشاء طريق شمال الناصرة والممتد من دوار كورنيش الناصرة حتى الطريق السريع ”الجبيل، الدمام“ على امتداد نحو أربعة كيلو متر وبعرض 40 مترًا، حيث بلغت نسبة الإنجاز من المرحلة الأولى 80 %.

وأكد خلال الجولة على مقاول ومهندسي المشروع ضرورة مراعاة البيئة العمرانية والجودة والإنجاز خلال المدة المتفق عليها في العقود وجودة المنتج النهائي، مشدداً على مديري إدارة المشاريع والمهندسين المشرفين بمتابعة الملاحظات التي جرى رصدها خلال الجولة وإعداد التقارير اللازمة، داعياً الجميع إلى مضاعفة الجهود لما يحقق تطلعات المواطنين والمقيمين من سكان المحافظة وزوارها، حاثاً مقاول المشروع على الإسراع بإنجاز العمل حسب المدة المحددة .

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف أن مشروع إنشاء طريق شمال الناصرة يعتبر أحد الطرق الشريانية الجديدة، التي تربط محافظة القطيف بطريق «الجبيل - الدمام» السريع وأنه تتم دراسة وتنفيذ جميع حاجات المحافظة بشكل كامل، بما يحقق النهضة العمرانية الشاملة وتطوير البنى التحتية وتسهيل الحركة المرورية، مبينا أن البلدية تقوم بإعداد دراسة عمرانية للمحافظة بمحاور عدة، مثل توسعة الطرق كتطوير تقاطعات الشوارع الرئيسية، وفتح طرق شريانية جديدة تربط مدن وقرى المحافظة .

وأشار إلى أن البلدية تقف على جميع المشاريع الجاري تنفيذها وعلى نسبة ومستوى الإنجاز والجودة فيها، وذلك حرصا منها على سرعة التنفيذ وفق البرنامج الزمني لكل مشروع، لافتاً الانتباه إلى أن البلدية تسعى من خلال خطة شاملة إلى تغطية كامل مخططات المحافظة وتوابعها بمشروعات تطويرية وتأهيل الطرق بالسفلتة والإنارة.

وبين أن تزايد النمو السكاني أحد العوامل التي تسبب الازدحام المروري ؛ الأمر الذي دعا لاعتماد مشاريع لتأهيل وتطوير الطرق لتتناسب مع حجم النمو في المحافظة على جميع الخدمات البلدية، ولتسهل الحركة المرورية في المحافظة».

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15:29ت م

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