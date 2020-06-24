السعودية اليوم / مفتي موريتانا: قرار إقامة الحج بعدد محدود للمقيمين بالمملكة هذا العام حفاظاً على صحة الحجاج وسلامتهم



الرياض 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

أكد مفتي عام جمهورية موريتانيا الشيخ أحمد المرابط الشنقيطي، أن قرار حكومة خادم الحرمين الشريفين إقامة فريضة الحج هذا العام بعدد محدود للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة بسبب جائحة

وأكد في بيان أن القرار يأتي من منطلق الأخذ بالأسباب الشرعية الواقية بإذن الله من الأوبئة قبل وقوعها، والمانعة من انتشارها بعد وقوعها، وأن مخالطة ذي المرض لذي الصحة من التهلكة التي نهى الله عن الإلقاء باليد إليها.

وقال الشيخ المرابط: "يمكن إقامة الحج كل سنة على وجه لا يجلب الضرر المسقط للواجبات، حيث إنه تقرر لدى أهل العلم أن إقامة الحج كلما دخل وقته واجب كفائي على الجميع وهو عيني على الفرد المستطيع، على الخلاف المعروف في الفورية والتراخي.

// انتهى //

15:27ت م

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الرياض 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسأكد مفتي عام جمهورية موريتانيا الشيخ أحمد المرابط الشنقيطي، أن قرار حكومة خادم الحرمين الشريفين إقامة فريضة الحج هذا العام بعدد محدود للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة بسبب جائحة كورونا ، يأتي حفاظاً على صحة الحجاج وسلامتهم.وأكد في بيان أن القرار يأتي من منطلق الأخذ بالأسباب الشرعية الواقية بإذن الله من الأوبئة قبل وقوعها، والمانعة من انتشارها بعد وقوعها، وأن مخالطة ذي المرض لذي الصحة من التهلكة التي نهى الله عن الإلقاء باليد إليها.وقال الشيخ المرابط: "يمكن إقامة الحج كل سنة على وجه لا يجلب الضرر المسقط للواجبات، حيث إنه تقرر لدى أهل العلم أن إقامة الحج كلما دخل وقته واجب كفائي على الجميع وهو عيني على الفرد المستطيع، على الخلاف المعروف في الفورية والتراخي.// انتهى //15:27ت م0140

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