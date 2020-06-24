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95 مخالفة للمشاغل النسائية في بريدة

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ضبطت أمانة منطقة القصيم ممثلة بالبلدية الفرعية النسائية بمدينة بريدة 95 مخالفة على المشاغل النسائية بمدينة بريدة خلال 3 الأيام الماضية .

جاء ذلك بعد أن نفذ الفريق الرقابي النسائي بالبلدية أكثر من 250 جولة رقابية شملت كافة المشاغل النسائية بأنحاء المدينة وذلك لمتابعة تطبيق الاشتراطات الاحترازية والوقائية لمكافحة فايروس .

وتضمنت نتائج الجولات المشددة إصدار 4 غرامات مالية على مشاغل مخالفة ومصادرة 520 كيلو من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ، بالإضافة إلى إغلاق مستودع مخالف تابع لأحد المشاغل وإصدار 36 إشعار.

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