شكرا لقرائتكم خبر عن 95 مخالفة للمشاغل النسائية في بريدة والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت أمانة منطقة القصيم ممثلة بالبلدية الفرعية النسائية بمدينة بريدة 95 مخالفة على المشاغل النسائية بمدينة بريدة خلال 3 الأيام الماضية . جاء ذلك بعد أن نفذ الفريق الرقابي النسائي بالبلدية أكثر من 250 جولة رقابية شملت كافة المشاغل النسائية بأنحاء المدينة وذلك لمتابعة تطبيق الاشتراطات الاحترازية والوقائية لمكافحة فايروس كورونا. وتضمنت نتائج الجولات المشددة إصدار 4 غرامات مالية على مشاغل مخالفة ومصادرة 520 كيلو من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ، بالإضافة إلى إغلاق مستودع مخالف تابع لأحد المشاغل وإصدار 36 إشعار.

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