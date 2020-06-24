شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. السماح بالدروس في المساجد بحد أقصى 30 دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

قرَّرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، السماح بالكلمات والدروس في المساجد والجوامع بمناطق المملكة بدءًا من اليوم، على أن تكون الكلمة بعد الصلاة مباشرة، وبحد أقصى لا تتجاوز عشر دقائق، وفيما يتعلَّق بالدروس فيكون الدرس متوافقًا مع بروتوكول مدة فتح المساجد؛ وذلك بما لا يتجاوز نصف ساعة

وبيّنت الوزارة أنَّ العمل في حلقات تحفيظ القرآن الكريم ودور التحفيظ النسائية مستمر عبر تقنيات التَّعليم عن بُعد من خلال الوسائل التَّقنية القائمة منذ بداية هذه الأزمة حتى إشعار آخر.