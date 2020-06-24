شكرا لقرائتكم خبر عن 169 مخالفة للإجراءات الوقائية بأسواق الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1032 جولة رقابية و12 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، للمنشآت التجارية وأسواق النفع العام بالدمام ؛ للتأكد من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والأنظمة الوقائية.

ونتج عن الجولات ضبط 169 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية والاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية، و 78 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية ، و4 مخالفات تكدس في مساكن العمالة.

ورفعت الأمانة 6736 طنا من النفايات، وأزالت 3997 متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9143 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة .

وتواصل أعمال التعقيم والتطهير ضمن جهودها للحد من انتشار فيروس " كورونا المستجد " حيث تم غسل وتعقيم وتطهير (1100) موقعً، باستخدام (157561) لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة (448) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي