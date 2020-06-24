شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة": مهلة الترقيم المجاني للإبل تنتهي 1 محرم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة مُلّاك الإبل على المبادرة إلى ترقيم وتوثيق إبلهم، والاستفادة من خدمات ترقيم الإبل إلكترونياً التي تقدمها الوزارة دون أي رسوم مالية في الفترة الحالية، وذلك إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام مُلّاك الإبل بوضع شريحة إلكترونية خاصة لكل متن من الإبل، مؤكدة أن بانتهاء شهر ذي الحجة ستنتهي فترة فترة الترقيم المجانية، ويبدأ الترقيم الإلزامي وفق رسوم تحددها الوزارة بدءمن الأول من شهر محرم 1442هـ.

وبينت الوزارة أنها ستفرض غرامات مالية على ملاك الإبل عن كل مَتْن غير مُرقَّم في حوزتهم وعدم تقديم الخدمات البيطرية مثل الرعاية البيطرية للإبل، وترخيص الرعاة، ودعم صغار مربي الماشية، وتقديم التقارير الطبية، ومشاركاتها في المهرجانات أو إدخالها المسالخ وهي الخدمات المقدمة من وزارة البيئة والمياه والزراعة والتي ستكون مقتصرة على الإبل المرقمة فقط.

وبإمكان مُلّاك الإبل الراغبين في ترقيم إبلهم تقديم طلب الترقيم إلكترونياً دون الحضور إلى مقر الوزارة أو إحدى فروعها، وذلك من خلال الدخول إلى بوابة الوزارة الإلكترونية (www.mewa.gov.sa) أو الاتصال بالرقم المجاني للمشروع 8001240025