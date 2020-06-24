شكرا لقرائتكم خبر عن ولادة نادرة لأربعة توائم بمستشفى الأطفال بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

• عملية فيصرية لسيدة سعودية في العقد الثالث شارك فيها 20 مختص

شهد مستشفى الولادة والأطفال بالأحساء ولادة نادرة لأربعة توائم منهم (3) إناث وذكر واحد، لسيدة سعودية في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد عملية قيصرية شارك بها (20) مختص.

وتمكنت -بفضل الله- الفرق الطبية المتخصصة من إجراء العملية القيصرية للسيدة بعد أسبوع حملها الخامس والثلاثين، وقد تكللت العملية التي شارك بها (8) أطباء، و(12) مختصاً من الكادر الفني بنجاح ولله الحمد، وتتمتع هي وجميع أطفالها بصحة جيدة، وتتراوح أوزان المواليد بين (2) إلى (2.25) كيلو جرام، ويحظون بالعناية والمتابعة في قسم حديثي الولادة حتى خروجهم من المستشفى.

وكانت الفرق الطبية المشاركة بقيادة استشاري النساء والتوليد الدكتور أحمد خيرى الغايش، واخصائية النساء والتوليد الدكتو رة جيهان لطفى، أجرت عدة اجتماعات تحضيرية لضمان حسن سير العملية وسلامة الأم ومواليدها.