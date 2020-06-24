الكلية التقنية بالباحة تبدأ القبول الإلكتروني غدًا

2020-06-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

تبدأ الكلية التقنية بالباحة للبنين غدًا، القبول الإلكتروني للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1441/ 1442هـ في برنامج الدبلوم لجميع التخصصات للمتقدمين من خريجي الثانوية العامة، ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية.

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موعد التقديم في الكلية التقنية بالباحة

وأوضح عميد الكلية التقنية بالباحة المشرف على المعاهد الصناعية عبدالله خليف أن التقديم سيستمر حتى 1441/11/17 هـ ، والتي تشمل التخصصات التالية في أقسام التقنية الكهربائية (قوى كهربائية وآلات ومعدات كهربائية)، وقسم تقنية الحاسب (دعم فني وبرمجيات)، وقسم التقنية الإدارية (إدارة مكتبية/ محاسبة).

إجراءات التسجيل بالكلية

وأضاف خليف: ” أن إجراءات فرز المتقدمين ومراسلة المرشحين تبدأ من يوم الخميس 1441/11/25هـ، وفترة تسلم الملفات للمتدربين المستجدين تبدأ من يوم الأحد 28/ 11/ 1441 هـ وحتى الخميس 8/ 1/ 1442 هـ ، مُشيرًا إلى أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

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