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الكلية التقنية بالباحة تبدأ القبول الإلكتروني غدًا
يستمر حتى 1441/11/17 هـ
متابعات الخليج 365 - الرياض
تبدأ الكلية التقنية بالباحة للبنين غدًا، القبول الإلكتروني للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1441/ 1442هـ في برنامج الدبلوم لجميع التخصصات للمتقدمين من خريجي الثانوية العامة، ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية.
موعد التقديم في الكلية التقنية بالباحة
وأوضح عميد الكلية التقنية بالباحة المشرف على المعاهد الصناعية عبدالله خليف أن التقديم سيستمر حتى 1441/11/17 هـ ، والتي تشمل التخصصات التالية في أقسام التقنية الكهربائية (قوى كهربائية وآلات ومعدات كهربائية)، وقسم تقنية الحاسب (دعم فني وبرمجيات)، وقسم التقنية الإدارية (إدارة مكتبية/ محاسبة).
إجراءات التسجيل بالكلية
وأضاف خليف: ” أن إجراءات فرز المتقدمين ومراسلة المرشحين تبدأ من يوم الخميس 1441/11/25هـ، وفترة تسلم الملفات للمتدربين المستجدين تبدأ من يوم الأحد 28/ 11/ 1441 هـ وحتى الخميس 8/ 1/ 1442 هـ ، مُشيرًا إلى أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
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