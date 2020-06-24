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النيابة العامة توجه بضبط مواطن أساء لمسؤول وإحدى القبائل بعسير
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجّهت النيابة العامة بسرعة القبض على مواطن أساء لمسؤول ولإحدى القبائل في منطقة عسير.
تفاصيل توجيه النيابة العامة
وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رصده من مركز الرصد النيابي بشأن قيام شخص بالإساءة اللفظية الخارجة عن التعاليم السمحة للدين الإسلامي والأنظمة المرعية إلى مسؤول في منطقة عسير وإحدى القبائل عبر أحد تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، فقد صدر أمر بالقبض على المذكور بعد إجراءات البحث والتحري من كونه المعنيّ بالإجراء وإحالته إلى النيابة لإكمال المقتضى النظامي بحقه، عملًا بالمادتين ( ١٥ ، ١٧ ) من نظام الإجراءات الجزائية، واتساقًا مع ما تقتضيه المصلحة العامة لانطواء منشوره على إثارة الكراهية والمساس بالثوابت الوطنية.
وأهاب المصدر بالجميع التحلي بروح المسؤولية الوطنية، ونبذ التعصب القبلي، والتخلق بالأخلاق الحسنة واتباع تعاليم الدين الإسلامي السمحة في هذا الخصوص.
وأكد المصدر أن النيابة تتابع كل ما من شأنه المساس بالثوابت الوطنية ووحدة النسيج المجتمعي وتلاحمه، تحت طائلة المساءلة الجزائية المغلظة طبقًا للأنظمة ذات العلاقة.
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