36 سريرًا بالعناية المركزة في مستشفى الملك خالد بحفر الباطن

2020-06-24

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

تم إضافة 20 سريرًا إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى الملك خالد في حفر الباطن ليصل بذلك عدد الأسرّة إلى 36 سريرًا.

تطوير مستشفى الملك خالد

ودشن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن تطوير وحدة العناية المركزة في مستشفى الملك خالد بحضور مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن ناصر الصافي.

واستمع محافظ حفر الباطن لشرح موجز من مدير الشؤون الصحية على مكونات وحدة العناية المركزة المزودة بأحدث الأسرّة وأجهزة التنفس الصناعي وأجهزة انعاش القلب، وأجهزة مراقبة المريض، وغرف سالبة الضغط، وتعتبر نقلة نوعية ومهمة في القطاع الصحي بالمحافظة؛ مما يعزز من قدرة المستشفى على الأداء في تقديم الخدمات للمرضى.

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محافظ حفر الباطن يشكر أبطال الصحة

وقدم الأمير منصور بن سعد خالص الشكر والتقدير لأبطال صحة حفر الباطن مثمنًا جهود الكوادر الإدارية والطبية والتمريضية والفنية على ما يقومون به من جهود جبارة ومتواصلة في تعزيز كافة الإجراءات والاحترازات الوقائية والعلاجية لمواجهة فيروس كورونا المستجد covid-19 للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في ظل الدعم اللامحدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – والتي تؤكد عناية ولاة الأمر بصحة أبناء الوطن والمقيمين للحفاظ على صحتهم، والارتقاء بالخدمات الصحية في شتى أنحاء المملكة، سائلًا الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء.

من جهته قدم مدير الشؤون الصحية ناصر الصافي الشكر والتقدير لمحافظ حفر الباطن، على رعايته الكريمة لتدشين وحدة العناية المركزة في مستشفى الملك خالد في ظل ما يحظى به القطاع الصحي بالمحافظة من دعم واهتمام من حكومتنا الرشيدة وبمتابعة مستمرة من معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مشيرًا إلى أن عدد أسرة العناية المركزة في مستشفيات الوزارة بحفر الباطن بلغت 65 سريرًا، مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية ومدعمة بكوادر طبية مؤهلة للتعامل مع الحالات الطبية الحرجة مما سيسهم في تعزيز السعة السريرية لأقسام العناية المركزة بالمحافظة.

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