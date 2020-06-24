، "مجموعة زين" تنضمّ إلى أكبر مجتمع للمبتكرين في العالم ،

محمد بن مسعود - الدمام - أصبحت عضواً في "هيديرا هاشغراف" الإنترنت أكثر سرعةً وأماناً

أعلنت "مجموعة زين" عن انضمامها إلى مجلس إدارة "هيديرا هاشغراف" الذي يعدّ أكبر مجتمع للمبتكرين على مستوى العالم. وتعتبر "مجموعة زين" الشركة الأم لـ"زين السعودية" والرائدة في قطاع الاتصالات وتشمل خدماتها 49.5 مليون مشترك ضمن ثمانية أسواق أساسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى أن "زين" أول شركة من منطقة الشرق الأوسط تحصل على عضوية المجلس الذي يضمّ نخبة من الشركات والمؤسسات العالمية المبتكرة والمعروفة مثل: Boeing،Deutsche Telekom،DLA Piper،FIS (WorldPay)،Google IBM،LG Electronics، Magalu،Nomura،Swirlds،Swisscom Blockchain،Tata Communications، University College London، وWipro.

ويقدّم مجلس "هيديرا هاشغراف" حلول الجيل القادم من البرمجيات وسجلّات الحسابات الموزّعة، وهو أسرع وأكثر أماناً من أنظمة الـبلوك تشين التقليدية. ويقدّم أيضاً، طريقة جديدة لمجتمعات الأفراد والشركات التي لا يعرف أفرادها بعضهم بعضاً، أو لا يثق بعضهم في بعض، للتعاون بأمان، والتعامل عبر الإنترنت من دون الحاجة إلى وسيط. وستتمكّن "مجموعة زين" من خلال هذا التعاون، من اكتساب رؤى مبتكرة في عملياتها الرقمية حول الاتجاهات والتطبيقات في مجالات سجل الحسابات الموزع distributed ledger technology DLT، حيث ستكون قادرة على تقييم الفرص المتاحة لتطوير منتجاتها مستقبلاً.

وإلى جانب كونها من أبرز مشغّلي الاتصالات ومزوّدي خدمات أسلوب الحياة الرقمية، تستمر "زين" في تطوير الحلول التقنية الجديدة وتقديمها إلى عملائها، من الأفراد وقطاع الأعمال على حد سواء، إلى جانب تحسين كفاءة عملياتها التشغيلية بشكلٍ عام. وقد سجّلت "هيديرا هاشغراف" براءة اختراع لمنصّة تقنية تدعم قضية حماية البيئة، وتتمتّع بكفاءة عالية في استخدام الطاقة، إذ تستخدم نسبة ضئيلة مقارنة بما تستخدمه منصّات أنظمة الـبلوك تشين الأخرى. ويأتي ذلك تماشياً مع عضوية "مجموعة زين" والتزامها بمشروع الكشف المبكّر عن الكربون، الذي يوفّر إطاراً لإعداد التقارير لمعالجة تغيّر المناخ.

يُذكر أن رؤية "هيديرا هاشغراف" تتمثّل في توفير إنترنت أكثر أماناً لتمكين المجتمعات من إنشاء عوالم مشتركة وتطويرها بشكل جماعي في العالم الإلكتروني، ومن ثم مساعدة المطوّرين في بناء تطبيقات موثوقة تمكّن الأشخاص من ممارسة العمل والترفيه معاً، وأيضاً تمكين المستخدمين من شراء وبيع السلع والخدمات بسهولة وأمان، من دون تكليف مؤسسة مركزية بالاطلاع على الخصوصية والبيانات. كما تهدف إلى التركيز على معالجة أربعة تحدّيات أساسية لاعتماد سجلّات الحسابات الموزّعة (DLT)، وهي: التقنية، الأمن، الاستقرار، والحوكمة. ومن أجل تحقيق هذه الرؤية، يفترض أن تشمل مجموعة واسعة من قطاعات مختلفة، وموزّعة على مناطق جغرافية.

مجموعة زين