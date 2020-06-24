محمد بن مسعود - الدمام - سفير المملكة باليمن: الكلمة أمانة فلتكن كلمتكم لرأب الصدع ووأد الفتنة ناشد سفير خادم الحرمين الشريفين السفير محمد آل جابر الإعلاميين والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي دعم الجهود الصادقة؛ لحقن الدماء وتنفيذ اتفاق الرياض. وقال "آل جابر": بدأت قوات التحالف نشر مراقبين لوقف إطلاق النار في محافظة أبين بالتنسيق مع قوات الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي. وتابع: أناشد الإعلاميين والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي دعم الجهود الصادقة لحقن الدماء وتنفيذ اتفاق الرياض، فالكلمة أمانة، فلتكن كلمتكم لرأب الصدع ووأد الفتنة.سفير خادم الحرمين الشريفين السفير محمد آل جابر 24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441 02:36 PM سفير المملكة باليمن: الكلمة أمانة فلتكن كلمتكم لرأب الصدع ووأد الفتنة Advertisements بعد نشر المراقبين.. "آل جابر": أناشد الإعلاميين دعم الجهود الصادقة بعد نشر المراقبين.. "آل جابر": أناشد الإعلاميين دعم الجهود الصادقة ناشد سفير خادم الحرمين الشريفين السفير محمد آل جابر الإعلاميين والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي دعم الجهود الصادقة؛ لحقن الدماء وتنفيذ اتفاق الرياض. وقال "آل جابر": بدأت قوات التحالف نشر مراقبين لوقف إطلاق النار في محافظة أبين بالتنسيق مع قوات الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي. وتابع: أناشد الإعلاميين والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي دعم الجهود الصادقة لحقن الدماء وتنفيذ اتفاق الرياض، فالكلمة أمانة، فلتكن كلمتكم لرأب الصدع ووأد الفتنة. الكلمات المفتاحية ، بعد نشر المراقبين.. "آل جابر": أناشد الإعلاميين دعم الجهود الصادقة ،

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