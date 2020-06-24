، بالصور.. وزير الشؤون الإسلامية يبحث مع مديري الفروع آليّات عودة العمل ،

محمد بن مسعود - الدمام - شدد على الدور المنوط بالفروع في خدمة بيوت الله والدعوة

عقد وزيــــر الشؤون الإسلاميّة والدعوة والإرشــــاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه بالوزارة، أمس، اجتماعاً بمُديري عموم فروع الوزارة بمناطق المملكة، عبر البث المباشر.

واستهلّ "آل الشيخ" الاجتماع بحمد الله والثناء عليه، والتنويه بالجهود المباركة التي قدّمتها وتُقدّمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمّد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين، والحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى ما قدّمته المملكة لمواطنيها والمُقيمين على أرضها خلال جائحة كورونا، والتي كانت مضرب المثل للعالم في الإنسانيّة، والمحافظة على سلامة الإنسان وصحّته.

وأكّد "آل الشيخ" أن وزارة الشؤون الإسلاميّة والدعوة والإرشاد بكل قطاعاتها تحظى باهتمام وعناية من القيادة الرشيدة -رعاها الله- للاضطلاع برسالتها في خدمة بيوت الله، والقيام بالدعوة وفق منهج الوسطيّة والاعتدال، وبما يجمع ولا يُفرّق، ويبني مُجتمع مثالي تسودهُ المحبّة والأُلفة.

وشدّد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على الدور المُنوط بفروع "الشؤون الإسلاميّة" في جميع مناطق المملكة، مؤكداً أن عليها مسؤوليةً كبيرة في القيام بواجباتها تجاه بيوت الله، والعناية بها، ونشر مفاهيم وقيم الإسلام، والحرص على سلامة وصحّة مُرتادي المساجد بتطبيق جميع التعليمات الوقائيّة لمنع تفشّي وباء كورونا، داعياً إلى مضاعفة الجُهد في حثّ ومتابعة منسوبي المساجد في القيام بجولات لمُتابعة ذلك، والحرص على تكثيف البرامج الدعويّة عبر المنصّات الرقميّة، وتلمُّس حاجة المواطنين والمقيمين للمواعظ والتوجيهات الرشيدة.

وأثنى على الجهود التي قدمها أئمة وخطباء المساجد والجوامع في توعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم، وحثهم على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية خلال المرحلة الحالية لتوقي فيروس كورونا، مشيداً بدور المواطنين والمقيمين في تطبيق كل التعليمات التي أصدرتها الوزارة مع عودة الصلاة في المساجد، والتي كانت عوناً للوزارة في تنفيذ توجيهات ولاة الأمر.

وناقش وزير الشؤون الإسلامية مع مُديري الفروع آليّات سير العمل، والخُطّة التنفيذيّة لعودة الحياة لطبيعتها، وتنفيذ الأعمال والبرامج الدعويّة وفق البروتوكولات المُطبّقة احترازياً لمنع تفشّي وباء كورونا، كما استمع لمُداخلات مديري الفروع، وحاجات العمل خلال المرحلة الحاليّة والمقبلة، وبما يُحقّق الرسالة والأحداث العامّة، واتخذ عدداً من التوجيهات المُدرجة على جدول الأعمال.

حضر الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل، ووكيل الوزارة لشؤون المساجد الدكتور محمّد بن صالح بن سعيد، والمدير العام للشؤون الإداريّة والماليّة عبدالرحمن بن عبدالله التويجري، والمدير العام للإدارة العامة للمشروعات والصيانة المهندس أسامة بن حمد الجفّال.

وزيــــر الشؤون الإسلاميّة والدعوة والإرشــــاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ