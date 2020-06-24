، "المياه الوطنية" عن شبكة حي القطبية بالطائف: ضمن خططنا للاستبدال ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: الشركة تعمل على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم لتحسين الخدمة

أكدت شركة المياه الوطنية أنها تعمل على تحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة.

وقالت في ردّها على مقال بعنوان "أعطال شبكة المياه في الطائف"! وبخصوص شبكة حي القطبية (السحيلي) نوضح أنه يوجد به شبكات قديمة تم تشغيلها قبل 30 عاماً، وهي محل اهتمام الشركة ومن ضمن الخطط المستقبلية بالاستبدال والإحلال للشبكات القديمة حسب الخطط والأولويات للمشاريع.

وتفصيلاً، نود في البداية أن نشكر لصحيفة "الخليج 365" الإلكترونية حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي في ذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين.

وحول ما ورد من شكوى المواطن بصحيفة "الخليج 365" الإلكترونية بعنوان "أعطال شبكة المياه في الطائف"! نود أن نوضح لكم وللسادة العملاء أن الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم؛ وذلك سعياً منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم، ونفيدكم بأن شركة المياه الوطنية تحرص على تقديم أرقى الخدمات لعملائها الكرام.

وحول ما ذُكر بخصوص الحي المذكور فإنه يوجد به شبكات قديمة تم تشغيلها قبل 30 عاماً، وهي محل اهتمام الشركة، ومن ضمن الخطط المستقبلية بالاستبدال والإحلال للشبكات القديمة حسب الخطط والأولويات للمشاريع، وقد بذلت الشركة جهوداً كبيرة في إدارة تلك الشبكة؛ وذلك لتعظيم الاستفادة من هذه الأصول وتخفيف الانكسارات والأعطال عليها كنتيجة لزيادة الضخ ومعدلات الاستمرارية به، ورفع الضغوط؛ لتحسين خدمات التوزيع، وذلك عن طريق إدارة الضغوط بمسارات مختلفة وسرعة مباشرة أعمال الصيانة لها؛ لضمان عدم تأثر الخدمة المقدمة للعملاء.

وفي الختام، ترحب شركة المياه الوطنية بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة. هذا ما لزم التنويه إليه وتوضيحه، آملين من سعادتكم نشره في صحيفتكم. شاكرين لكم حرصكم واهتمامكم.

ولكم أطيب تحياتي،،،شركة المياه الوطنية