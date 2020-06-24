، جامعة الدول العربية تدين سياسة الإعدامات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت أن هذه الجرائم البشعة تضاعف من مسؤوليات المجتمع الدولي وهيئاته

أدانت جامعة الدول العربية سياسة الإعدامات التي تمارسها سُلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، في تحدٍّ سافرٍ لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبوعلي في تصريح له اليوم: سُلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ارتكابها لجرائم الإعدام المتعمد بدمٍ بارد.

وأضاف: هذه الجرائم البشعة والانتهاكات الجسيمة التي تمارسها سُلطات الاحتلال تضاعف من مسؤوليات المجتمع الدولي وهيئاته المعنية الذي آن له أن يتحرك لوضع حد عاجل لها، ومساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عنها، مع مضاعفة الجهود والضغوط الدولية بالسُبل اللازمة لتوفير نظام حماية فعال في فلسطين.

ونبّه السفير "أبوعلي" إلى أن سُلطات الاحتلال الإسرائيلي تمعن في ارتكابها هذه الجرائم مستهينةً بأرواح الأبرياء من المدنيين الفلسطينيين العزل، كما تمعن في العدوان على حقوق وأرض الشعب الفلسطيني استيطاناً وتهويداً.جامعة الدول العربية